Поиск

В МИД Франции раскритиковали приговор Винатье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вынесенный российским судом приговор в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) является слишком суровым, заявили в понедельник во французском МИД.

"Это чрезвычайно суровый приговор", - говорится в опубликованном в понедельник коммюнике французского ведомства.

"Франция требует незамедлительного освобождения Лорана Винатье", - отмечается в нем.

В МИД Франции добавили, что остаются "в полной мере мобилизованы для оказания ему помощи".

Ранее в понедельник Замоскворецкий суд Москвы назначил 3 года колонии Винатье по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента.

Винатье был задержан 6 июня 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальное наказание по такому обвинению составляет 5 лет лишения свободы. Винатье внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов 21 июня 2024 года.

Винатье – 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Франция Лоран Винатье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Военная помощь Украине со стороны Франции за 2024 год превысит 2 млрд евро

Трамп предложил провести тестирование когнитивных способностей Харрис

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

В ЕС расширен санкционный список по Молдавии, в него попала лидер Гагаузии Гуцул

В Грозном самолет иранской Mahan Air сел на строящуюся ВПП

Шри-Ланка заявила о желании присоединиться к БРИКС

Шри-Ланка заявила о желании присоединиться к БРИКС

Китай завершил учения в районе Тайваня

Министр обороны России прибыл в Китай с официальным визитом

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });