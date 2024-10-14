В МИД Франции раскритиковали приговор Винатье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вынесенный российским судом приговор в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) является слишком суровым, заявили в понедельник во французском МИД.

"Это чрезвычайно суровый приговор", - говорится в опубликованном в понедельник коммюнике французского ведомства.

"Франция требует незамедлительного освобождения Лорана Винатье", - отмечается в нем.

В МИД Франции добавили, что остаются "в полной мере мобилизованы для оказания ему помощи".

Ранее в понедельник Замоскворецкий суд Москвы назначил 3 года колонии Винатье по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента.

Винатье был задержан 6 июня 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальное наказание по такому обвинению составляет 5 лет лишения свободы. Винатье внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов 21 июня 2024 года.

Винатье – 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".