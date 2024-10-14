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Суд РФ приговорил к трем годам колонии француза Лорана Винатье

Суд РФ приговорил к трем годам колонии француза Лорана Винатье
Лоран Винатье в Замоскворецком суде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил три года колонии гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал корреспондент "Интерфакса".

Винатье будет отбывать наказание в колонии общего режима, говорится в приговоре судьи Натальи Чепрасовой.

Гражданин Франции признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

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До вступления приговора в законную силу Винатье останется под стражей.

Время содержания Винатье под стражей до вступления приговора в силу будет засчитано в срок наказания француза из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.

После оглашения приговора адвокаты иностранца заявили, что обжалуют его.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Винатье к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Защита предложила суду ограничиться штрафом. Сам Винатье попросил не лишать его свободы.

Дело гражданина Франции было рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Согласно закону, максимальное наказание француза не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. При этом обжаловать в апелляционной инстанции подсудимый может только вид и размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

Фабула дела

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальное наказание по такому обвинению составляет 5 лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Как следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде, французу вменяется сбор данных в ходе трех встреч в Москве в 2021-2022 годах.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Франция Москва Лоран Винатье Замоскворецкий суд
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