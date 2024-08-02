МИД Франции призвал Россию освободить арестованного Лорана Винатье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Париж после массового обмена заключенными между Россией и рядом западных стран призвал к продолжению освобождения в РФ людей, которых в Париже считают незаконно задержанными, сообщает в пятницу МИД Франции.

"Наши мысли с теми, кто остается незаконно задержанными в России, в том числе с нашим соотечественником Лораном Винатье (признан в РФ иноагентом - ИФ)", - говорится в сообщении. "Франция призывает к их незамедлительному освобождению", - отмечается в нем.

В МИД Франции указали, что "испытывают облегчение" после того, как ряд осужденных в России были обменены накануне в Турции.

В минувший четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада. Как сообщили в ЦОС ФСБ, 1 августа на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Француз признал вину.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".