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Израильтяне вновь нанесли удар по югу Бейрута

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о нанесении удара по району Дахия на юге Бейрута, по ее данным, целью стал подземный склад боеприпасов движения "Хезболла", сообщает в среду ЭФЭ.

"До удара был принят ряд мер, направленных на то, чтобы не пострадали мирные жители, которых предупредили заранее", - цитирует агентство представителя ЦАХАЛ, который отметил, что этот удар нанесен на основании точных данных израильской разведки.

Ливанская сторона отметила, что этот удар нанесен после нескольких дней затишья. Об ущербе и пострадавших ливанцы не сообщают.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан ЦАХАЛ
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