Путин назвал очередной провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия и подчеркнул, что любой шаг в этом направлении повлечет за собой соответствующую реакцию.

"Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Он подчеркнул, что это опасная провокация. "Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал президент РФ.

"Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

"Политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже об этом говорило еще до того, как кризис перешел в горячую фазу. Они уже тогда говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие", - напомнил Путин.