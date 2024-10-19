В Пхеньяне обнаружены обломки южнокорейского разведывательного дрона

Северная Корея пригрозила Югу войной в случае повторных провокаций

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В одном из районов столицы Северной Кореи найдены обломки южнокорейского "малоразмерного дрона дистанционной разведки", Пхеньян угрожает Сеулу войной, если подобные провокации продолжатся, сообщает ЦТАК со ссылкой на Минобороны КНДР.

"По словам представителя Минобороны, 13 октября Пхеньянское городское управление безопасности Министерства общественной безопасности в ходе интенсивных поисков в районах г. Пхеньяна обнаружило обломки потерпевшего крушение беспилотника вокруг 76-й соседской группы первого квартала Сопхо Хёнчжесанского района", - говорится в сообщении.

БПЛА идентифицирован как "малоразмерный дрон дистанционной разведки", который демонстрировался на торжественных мероприятиях в День вооруженных сил Республики Корея 1 октября. Оценив уровень заряда аккумулятора и количество оставшегося топлива, северокорейские военные пришли к выводу, что беспилотник использовался не менее 5-7 дней.

В Минобороны КНДР предполагают, что беспилотник разбрасывал листовки в центре Пхеньяна - "исходя из формы корпуса, предполагаемой даты полета, ящика листовок, установленного внизу корпуса, и других факторов".

"Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что в случае повторного обнаружения и подтверждения акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будут считать это серьезной военной провокацией с нарушением суверенитета нашей Республики и объявлением войны, последуют немедленные ответные удары", - пишет ЦТАК.