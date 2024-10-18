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Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Признанная в РФ иноагентом певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) объявлена в розыск, сообщили в МВД России.

Как следует из базы розыска министерства, уроженка города Екатеринбурга, 1998 года рождения, разыскивается по статье УК.

Других подробностей ведомство не приводит.

Ранее в сентябре Монеточка стала фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

В июне столичная прокуратура сообщала, что направила в следственные органы материалы, свидетельствующие, что Гырдымова, "признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Гырдымова была признана в РФ иностранным агентом в январе 2023 года.

МВД России Монеточка Елизавета Гырдымова
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