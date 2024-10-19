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Неизвестный бросил пять "коктейлей Молотова" перед штабом правящей партии Японии

Он также попытался протаранить забор резиденции премьера

Неизвестный бросил пять "коктейлей Молотова" перед штабом правящей партии Японии
Штаб-квартира Либерально демократической партии Японии
Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Японец пытался поджечь штаб-квартиру Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, бросив перед зданием около пяти бутылок с зажигательной смесью, он также врезался на машине в забор резиденции японского премьер-министра, сообщает телеканал NHK.

"Некоторые из брошенных предметов упали на территорию штаб-квартиры ЛДП и попали в машины ОМОНа, однако вскоре пожар удалось потушить, никто не пострадал", - говорится в публикации.

Затем злоумышленник врезался в ограждение расположенной в 500 м от штаб-квартиры ЛДП резиденции премьер-министра Японии лидера партии Сигэру Исибы. Он бросил что-то похожее на дымовые шашки в полицейских, после чего был арестован.

"Подозреваемым оказался Ацунобу Усуда (49 лет), который живет в городе Кавагути префектуры Сайтама, как сообщается, он хранит молчание во время расследования", - пишет NHK.

В фургоне задержанного обнаружено порядка десяти баков с зажигательной смесью и неиспользованные "коктейли Молотова".

Япония ЛДП Сигэру Исиба коктейли Молотова
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