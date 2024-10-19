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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 19:31 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:31 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read The Instructions, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,4 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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