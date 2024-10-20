В ЦАХАЛ сообщили об ударе по командному пункту разведки "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в воскресенье ее самолеты атаковали командный центр разведки движения "Хезболла" в Бейруте.

"Ранее этим утром в воскресенье ВВС нанесли основанный на разведданных удар по командному центру центрального органа управления разведкой "Хезболлы" и по подземному предприятию по производству оружия в Бейруте", - говорится в сообщении в телегам-канале ЦАХАЛ.

Военные отметили, что в ходе ударов старались минимизировать ущерб для местных жителей, заранее обнародовали предупреждение о скором налете.

Также в ЦАХАЛ отчитались о ликвидации в районе ливанского города Тебнин Аль-Хаджа Аббас Салама - высокопоставленного командира "южного командования" "Хезболлы", отвечающего, в частности, за обстрелы Израиля из южных районов Ливана.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничных районах на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.