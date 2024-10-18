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Израиль расширяет зону эвакуации мирных жителей на юге Ливана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предписала жителям еще ряда населенных пунктов в Ливане эвакуироваться в связи с боевыми действиями израильских войск против движения "Хезболла", сообщает The Jerusalem Post.

"ЦАХАЛ не намерена вредить вам. Ради вашей безопасности вам нужно немедленно эвакуироваться и уйти севернее реки Авали. Для вашего благополучия вам надо выдвигаться без промедления", - написал представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсети X.

Он отметил, что военные уведомят, когда можно будет без риска вернуться домой.

По информации ливанского телеканал LBCI, это предписание затронуло население 23 деревень.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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