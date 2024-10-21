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Шеф Пентагона заявил о выделении Украине военной помощи на $400 млн

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона, ранее прибывший с необъявленным визитом в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, сообщает The New York Times.

"На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским Остин объявил, что Пентагон отправит Украине новый транш вооружений на $400 млн, включая боеприпасы для реактивных установок залпового огня HIMARS, дополнительные боеприпасы, противотанковое оружие и бронетехника", - отмечает издание.

Он пообещал продолжение поддержки Украины и помощь в подготовке и оснащении новых подразделений.

Остин также утверждал, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину даже в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

По данным The New York Times, с февраля 2022 года военная поддержка США Киеву превысила $61 млрд.

Пентагон Украина Ллойд Остин США
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