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Более 130 жалоб о нарушениях на выборах в Грузии поступило в ЦИК

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Центральной избирательной комиссии Грузии заявляют, что на текущий момент в окружные избирательные комиссии поступило 133 жалобы, все они будут изучены, сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.

В основном жалобы касаются нарушения тайны голосования, правил маркировки, происшествий за пределами участков, агитации, выдворения с участка, нарушения прав наблюдателя, нарушений законодательства, сказала она на брифинге.

Явка избирателей по состоянию на 15:00 по тбилисскому времени (14:00 по Москве) составила 41,62%, на избирательные участки пришли проголосовать 1 млн 454 тыс. 837 избирателей.

В Грузии в субботу проходят парламентские выборы.

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