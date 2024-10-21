Глава Пентагона заявил, что батарея THAAD уже развернута в Израиле

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - /Батарея противоракетных комплексов THAAD на данный момент уже развернута в Израиле и может быть быстро введена в эксплуатацию, подтвердил журналистам перед прибытием в Киев министр обороны США Ллойд Остин.

"Система THAAD размещена, - сказал он. - У нас есть возможность ввести ее в эксплуатацию очень быстро".

13 октября президент США Джо Байден заявил, что развертывание системы THAAD вместе с примерно 100 американскими военнослужащими должно помочь защитить Израиль, который рассматривает ответный удар против Ирана после того, как Тегеран выпустил более 180 ракет по Израилю 1 октября.

Ракетная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для перехвата и уничтожения баллистических ракет малой, средней и большой дальности на высоте до 150 км и дальности от 150 до 200 км. Батарея THAAD состоит из шести пусковых установок с восемью ракетами на каждой, радаром AN/TPY-2 для обнаружения целей и центром управления и связи для руководства операциями.