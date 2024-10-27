Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

Выборы в Грузии, удары Израиля по Газе и Бейруту, "Барселона" громит "Реал"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах после подсчета 95,5% голосов. Далее следуют оппозиционные "Коалиция за перемены" - 10,82% и "Единое национальное движение" - 10,07%.



- Оппозиция не признает итоги парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

- Более 10 украинских БПЛА атаковали Тамбовскую область. Пострадавших нет.

- Израиль нанес удар по зданию школы в Газе. Также ЦАХАЛ атаковал южный пригород Бейрута.

- "Барселона" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу. Матч закончился со счетом 4:0.