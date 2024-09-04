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Volkswagen не ждет возврата спроса в Европе к доковидному уровню

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, имеет в распоряжении "год, может, два", чтобы адаптироваться к снижению спроса в регионе, сообщил в ходе корпоративного собрания в головном офисе компании в Вольфсбурге ее главный финансовый директор Арно Антлиц.

Анонсированные на этой неделе кардинальные изменения, включая закрытие заводов в Германии и сокращение персонала, необходимы, поскольку VW не ожидает возвращения спроса на автомобили в Европе на доковидный уровень, сказал топ-менеджер.

Компания рассчитывает продавать в регионе за год примерно на 500 тыс. машин меньше, чем до пандемии, что "эквивалентно примерно двум заводам", приводит его слова Financial Times.

Volkswagen
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