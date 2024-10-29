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Виктор Орбан назвал выборы в Грузии свободными и демократичными

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал свободными и демократичными прошедшие 26 октября в Грузии парламентские выборы.

Орбан заявил во вторник на совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге в Тбилиси, что внимательно следит за реакцией на прошедшие в Грузии выборы, отметив, что никто не посмел утверждать, что они не были демократичными.

"Венгрия также посылает своих наблюдателей. Я изучил их отчет, и во всех аспектах была позитивная оценка, выборы были свободными и демократичными", - сказал Орбан.

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"Никто не хочет разрушения своей собственной страны... Поэтому понимаем решение, которое принял грузинский народ (поддержав правящую партию "Грузинская мечта"), который сделал выбор в направлении мира. Грузинский народ сделал выбор мира, европейский выбор", - заявил Орбан.

Что касается критики из Брюсселя прошедших в Грузии выборов, премьер Венгрии дал совет грузинским властям не обращать на это внимание. По его оценке, в ЕС всегда так происходит, когда в какой-либо стране победу одерживает консервативная партия, и так было и в случае с Венгрией.

При этом Орбан назвал смешными утверждения, что Грузия отошла от европейского курса. "Считаю, что правящая партия в Грузии предана курсу европейской интеграции", - сказал премьер.

"В этих условиях смешно ставить под сомнение преданность Грузии этому курсу", - сказал Орбан, обещав Грузии поддержку на пути интеграции в ЕС.

Он выразил уверенность, что к концу десятилетия Грузия будет готова стать членом Евросоюза.

Виктор Орбан Венгрия Грузинская мечта Грузия Тбилиси
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