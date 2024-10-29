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Кремль призвал США и ЕС перестать выдвигать ультиматумы властям Грузии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - США и ЕС выдвигают ультиматумы грузинским властям в связи с итогами парламентских выборов в этой стране, что противоречит нормам межгосударственных отношений и должно быть прекращено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что мы видим, это совершенно менторские заявления, которые идут и из США, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это совершенно отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, и которые должны быть прекращены", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "на выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса".

"Мы никоим образом не имеем права, не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, никогда этого не делали", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможности новой революции в Грузии из-за итогов выборов, Песков сказал: "Мы не вмешиваемся (в дела Грузии - ИФ), но мы обеспокоены, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии. Все остальное - это забота правоохранительных органов Грузии".

ЕС Дмитрий Песков США Грузия
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