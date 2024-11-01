Chevron сократила чистую прибыль и выручку в III квартале

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала 31%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 года при 6%-м сокращении выручки.

Скорректированная прибыль, выручка и объем добычи Chevron превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $4,49 млрд по сравнению с $6,53 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,48 с $3,48. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,51 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,42 на акцию. В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль Chevron сократилась на 20% до $4,59 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) – упала в 2,8 раза до $595 млн.

Квартальная выручка Chevron снизилась до $50,67 млрд с $54,08 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $48,86 млрд.

Добыча Chevron составила 3,364 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,292 млн б.н.э./сут. во втором квартале и 3,146 млн б.н.э./сут. в третьем квартале 2023 года. Аналитики в среднем ожидали, что добыча Chevron в июле-сентябре составит 3,271 млн б.н.э./сут. Добыча в США в минувшем квартале выросла на 14,1%, за рубежом – на 1,2%.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в США в третьем квартале снизилась до $54,86 за баррель с $62,42 за баррель годом ранее, природного газа - до $0,55 с $1,39 за 1 тыс. кубических футов. Аналогичные показатели в мире опустились соответственно до $70,59 с $75,64 за баррель и до $7,46 с $6,96 за 1 тыс. кубических футов.

В минувшем квартале Chevron вернула акционерам рекордные $7,7 млрд, в том числе, $4,7 млрд за счет обратного выкупа акций и $2,9 млрд в виде дивидендов. Совет компании одобрил дивиденды в размере $1,63 на акцию за третий квартал.

Акции Chevron прибавляют в цене 2,5% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.