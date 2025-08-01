Chevron во II квартале сократила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала снижение чистой прибыли и выручки во втором квартале 2025 года, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $2,49 млрд, или $1,45 на акцию, против $4,43 млрд, или $2,43 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,77 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель в размере $1,7 на акцию.

Выручка понизилась на 14%, до $44,82 млрд, при консенсус-прогнозе на уровне $43,82 млрд.

В сегменте Upstream (добыча и разведка) прибыль упала на 38%, до $2,72 млрд с $4,47 млрд годом ранее, в сегменте Downstream (переработка и транспортировка) показатель повысился на 23%, до $737 млн с $597 млн.

Свободный денежный поток во втором квартале составил $8,6 млрд против $6,3 млрд годом ранее.

Добыча Chevron во втором квартале увеличилась на 3% в годовом выражении, до 3,4 млн баррелей в сутки.

Компания анонсировала квартальные дивиденды в размере $1,71 на акцию (годом ранее - $1,63 на акцию). Выплаты начнутся 10 сентября, реестр акционеров закрывается 19 августа.