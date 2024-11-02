Ford остановит выпуск электропикапов F-150 Lightning на семь недель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor планирует на семь недель остановить производство модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем, сообщает CNBC.

Это обусловлено высокими запасами на складах, поскольку продажи электропикапов не росли настолько быстро, как это предполагалось.

"Мы продолжаем корректировать производство для оптимального сочетания роста продаж и рентабельности", - говорится в заявлении Ford.

Приостановка работы предприятия Rouge Electric Vehicle Center, расположенного в пригороде Детройта, будет длиться с 18 ноября по 6 января 2025 года. Около 730 сотрудников с почасовой оплатой будут уволены на это время.

Продажи F-150 Lightning выросли на 86% в этом году, но Ford теряет деньги на этих машинах, поскольку предоставляет значительные скидки автодилерам, отмечается в статье.