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Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Месторождение Кашаган в воскресенье вышло на полную мощность добычи нефти после ремонта, который длился с 7 по 28 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.

"Подтверждаем, месторождение вышло на полную добычу", - сказали в министерстве в понедельник.

В ведомстве уточнили, что на полную мощность добычи нефти месторождение вышло накануне, 3 ноября.

Как сообщалось, ремонт на Кашагане по подключению и вводу в эксплуатацию нового входного газосепаратора с полной остановкой производства был проведен в период с 7 по 28 октября и завершен досрочно.

Из-за остановки добычи на крупнейшем месторождении, Минэнерго скорректировало прогноз добычи нефти по республике на 2024 год с ранее планируемых 90,5 млн тонн до более 88 млн тонн.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча там началась 1 ноября 2016 года. В 2023 году на месторождении было добыто 18,8 млн тонн нефти.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Кашаган Казахстан
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