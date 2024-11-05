Французские следователи пришли с обысками в офисы компании Netflix

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Французская прокуратура совместно с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с коррупцией во вторник провела обыски в офисах французского филиала американской компании Netflix, сообщило издание Marianne.

Согласно его данным, дело возбуждено, в частности, по факту мошенничества, связанного с налоговыми выплатами.

Другие французские СМИ сообщили о проведении обысков также в офисах Netflix в Амстердаме.

Netflix - крупная американская компания, занимающаяся производством фильмов и сериалов. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.