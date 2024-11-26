Испанский режиссер сериала "Бумажный дом" снимет фильм о Карлаге для Netflix

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Испанский режиссер Мигель Анхель Вивас, известный по сериалу "Бумажный дом", приступил близ города Бильбао на своей родине к съемкам казахстанско-испанского фильма с рабочим названием "Перемирие" (La Tregua) о Карлаге - одном из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР, сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

"Начались съемки казахстанско-испанского фильма с рабочим названием "Перемирие"/"La Tregua" о Карлаге по эксклюзивному контракту с Netflix. Главный режиссёр картины - Мигель Анхель Вивас, известный многим зрителям по сериалу "Бумажный дом", - говорится в распространенной во вторник информации.

Фильм расскажет о непростых судьбах людей, о сохранении человеческого достоинства, несмотря на каждодневную борьбу за выживание.

По информации акимата, ключевые роли в новом фильме исполнят Мигель Эрран, сыгравший Рио в телесериале "Бумажный дом", и Арон Пипер - исполнитель роли Андера Муньоса в драме "Элита", а также казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

Изначально фильм собирались снимать в Казахстане, но позже планы изменились, и миниатюрный Карлаг для съёмок построили близ испанского города Бильбао. Атмосферу Карлага 1930-1950-х годов будут создавать костюмы, реквизит и декорации.

"Мы осознаём, что невозможно в точности воспроизвести всю обстановку, казахскую степь, но мы приложили максимум усилий. Наша команда изучила огромное количество документов, проделана колоссальная работа группой художников-постановщиков. Это был вызов, но мы сделали всё возможное, чтобы воссоздать кусочек Казахстана здесь, в Бильбао", - сказал директор кинокомпании Plano a Plano Цезарь Бенитес, отвечающей за съёмки фильма.

"Перемирие" - первая работа для Netflix с активным участием казахстанских актёров, продюсеров, координаторов и других специалистов.

"Этот проект - важный шаг в развитии международного сотрудничества. Мы тщательно готовили его запуск, с акцентом на высоких стандартах и глобальном потенциале. В нынешних условиях, когда мир сталкивается с вызовами и поиском точек соприкосновения, такие проекты показывают, что искусство способно объединять", - отметил генеральный продюсер фильма Аманат Конакбаев, слова которого также приведены в сообщении.

Съёмки продлятся два с половиной месяца. Создатели рассчитывают показать готовую киноленту на крупнейших фестивалях категории "А", указывается в информации.

Карлаг - Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР в 1930-1959 годах, был расположен в Карагандинской области, состоял в системе ГУЛАГ НКВД СССР.