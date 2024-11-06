Генсек ООН Гутерриш поздравил Трампа с победой
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш направил поздравления республиканцу Дональду Трампу, уже объявившему о победе на президентских выборах в США.
"Я поздравляю избранного президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.
Сотрудничество США и ООН генсек назвал "важной основой международных отношений".
"ООН готова конструктивно сотрудничать со следующей администрацией в решении серьезных проблем, с которыми сталкивается наш мир", - добавил Гутерриш.