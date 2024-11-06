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Генсек ООН Гутерриш поздравил Трампа с победой

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш направил поздравления республиканцу Дональду Трампу, уже объявившему о победе на президентских выборах в США.

"Я поздравляю избранного президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

Сотрудничество США и ООН генсек назвал "важной основой международных отношений".

"ООН готова конструктивно сотрудничать со следующей администрацией в решении серьезных проблем, с которыми сталкивается наш мир", - добавил Гутерриш.

ООН США Антониу Гутерриш Дональд Трамп
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