"Грузинская мечта" заявила о фальсификации на выборах в парламент со стороны оппозиции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" направляет в прокуратуру информацию о конкретных фактах фальсификации на парламентских выборах 26 октября со стороны оппозиционных партий, сообщил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Мы установили 81 факт, когда избирателям, поддерживающим "Грузинскую мечту", не была предоставлена возможность проголосовать на своих избирательных участках", - сказал он в пятницу на брифинге.

По словам Мдинарадзе, эти избиратели, придя на свой избирательный участок, столкнулись с труднопреодолимой проблемой, так как не нашли себя в списках на этих участках и оказались зарегистрированными в других городах и районах в качестве наблюдателей оппозиционных партий.

"Конкретные избиратели, идентифицированные как сторонники правящей партии, не находили себя в списках на своих избирательных участках. Выяснялось, что они были назначены оппозиционными партиями своими наблюдателями в отдаленных от места прописки избирательных участках. Причем с точным указанием их удостоверений личности, а это уже уголовное преступление", - сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что "Грузинская мечта" в рамках начавшегося расследования в прокуратуре вероятных фактов фальсификации выборов просит внимательного рассмотрения случаев непредоставления избирателям возможности проголосовать на своих избирательных участках.