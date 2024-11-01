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В Грузии арестовали двух человек по делу о вбросе бюллетеней на выборах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Грузии суд в городе Марнеули в пятницу принял решение о предварительном заключении под стражу заместителя председателя городского собрания Марнеули Ровшана Искандерова и Экбара Искандерова.

Как сообщают местные СМИ, их арестовали за вброс нескольких бюллетеней в избирательную урну, после чего процесс голосования на 69-м избирательном участке был приостановлен, а итоги голосования аннулированы. Вброс бюллетеней был заснят на камеры грузинскими телеканалами.

Представители защиты обвиняемых заявили журналистам, что решение суда будет опротестовано, так как речь может идти не о подлоге, а процессуальных нарушениях.

После появления информации об этом факте на выборах 26 октября исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе предположил на брифинге, что Искандеров, занимавший государственный пост, мог быть подкуплен представителями оппозиции с целью скомпрометировать правящую партию на выборах.

Грузия
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