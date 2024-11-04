Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием и кратковременным перекрытием улиц

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси завершилась без инцидентов акция протеста оппозиционных партий, не признающих представленные Центральной избирательной комиссией Грузии результаты прошедших 26 октября парламентских выборов.

Основная акция в понедельник вечером прошла перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели.

В ходе митинга лидеры оппозиционных сил - "Единство - Национальное движение", "Коалиция за изменения" и "Сильная Грузия" назвали своим главным требованием назначение новых парламентских выборов.

Оппозиционеры пообещали ежедневно проводить акции протеста в различной форме.

Один из лидеров оппозиционного объединения "Единство - Национальное движение" Лаша Бакрадзе на митинге предложил проводить большие демонстрации по понедельникам, а в остальные дни проводить акции на других локациях в грузинской столице.

Позже лидеры оппозиции призвали собравшихся направиться в сторону моста Бараташвили (одного из главных транспортных узлов Тбилиси) для проведения пикета. После этого протестующие переместились в сторону Саарбрюкенской площади (бывшая Воронцовская площадь), где также перекрыли движение.

Завершая акцию, один из лидеров оппозиционного объединения "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе заявил, что протесты в мирной форме должны быть продолжены до тех пор, пока не будут назначены новые выборы.