Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Макрон призвал Трампа добиваться от Москвы "настоящих уступок" по Украине, Британия повысит расходы на оборону, 50 беспилотников сбито на семью регионами РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа добиваться от России "настоящих уступок" по Украине. О реакции избранного президента США на такое предложение не сообщается.

- Британский премьер-министр Кир Стармер намерен повысить расходы на оборону после победы Трампа на президентских выборах. Ожидается, что этот шаг улучшит отношения властей Соединенного Королевства с 47-м президентом США, который ранее критиковал европейские страны за рост американских трат на их безопасность.

- Трамп пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу работать над прекращением огня в секторе Газа. Палестинский лидер и будущий глава Белого дома не контактировали с 2017 года, когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство США.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении в ночь на субботу 50 беспилотников ВСУ над Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Орловской и Тверской областями.

- Пентагон разрешил подрядчикам из США обслуживать американские вооружения на Украине. Подрядчики будут находиться "далеко от линии фронта и не будут принимать участия в боях с российскими войсками", уточнили в ведомстве.

- Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде.