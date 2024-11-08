Пентагон разрешил подрядчикам из США обслуживать американские вооружения на Украине

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон снял запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине для помощи Киеву в обслуживании и ремонте систем вооружений, предоставленных США и их союзниками, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"Чтобы помочь Украине ремонтировать и обслуживать военную технику, предоставленную США и их союзниками, Минобороны собирает заявки от американских компаний для привлечения небольшого числа подрядчиков, которые помогут Украине поддерживать работу вооружений, которые уже предоставили", - приводит телеканал слова представителя Пентагона.

По его словам, подрядчики будут находиться "далеко от линии фронта и не будут принимать участия в боях с российскими войсками".

"Они будут помогать ВС Украины быстро ремонтировать и обслуживать предоставленную нами технику по мере необходимости", - добавил собеседник CNN.

Представитель американских военных отметил, что некоторые вооружения, которые Вашингтон поставил Киеву, в частности истребители F-16 и зенитные ракетные комплексы Patriot, "требуют специальных технических знаний для обслуживания".

По данным источников телеканала, компании, которые примут участие в тендерах на обслуживание вооружений, "должны будут разработать надежные планы по минимизации рисков для своих сотрудников".

"Каждый подрядчик, организация или компания из США будут нести ответственность за безопасность своих сотрудников и должны будут включать планы снижения рисков в свои заявки", - подчеркнули источники.

Скорее всего, отмечает CNN, на Украине "одновременно будут работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков".

В конце августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что американская администрация по соображениям безопасности не будет направлять на Украину гражданских специалистов для обслуживания полученных Киевом самолетов F-16 и другой американской военной техники.

Ранее американский совет нацбезопасности рассматривал отправку специалистов на Украину, однако разведывательное сообщество рекомендовало отказаться от этой идеи, сославшись на то, что в нынешних условиях это опасно, отмечалось в публикации.