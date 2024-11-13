Поиск

Израильские удары по Ливану привели к гибели почти 80 человек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 78 человек в Ливане стали жертвами израильских ударов во вторник, еще около 122 получили ранения, сообщает в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на ливанский Минздрав.

Не менее 24 человек погибли в провинции Горный Ливан, 39 - в южной части страны, 13 - провинции Набатия и еще двое - в провинции Баальбек-Хермель.

Всего с начала октября текущего года в Ливане, по оценкам властей этой страны, погибли почти 3,4 тыс. человек, среди них 216 детей. Еще более 14 тыс. получили ранения.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате

Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });