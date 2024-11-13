Израильские удары по Ливану привели к гибели почти 80 человек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 78 человек в Ливане стали жертвами израильских ударов во вторник, еще около 122 получили ранения, сообщает в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на ливанский Минздрав.

Не менее 24 человек погибли в провинции Горный Ливан, 39 - в южной части страны, 13 - провинции Набатия и еще двое - в провинции Баальбек-Хермель.

Всего с начала октября текущего года в Ливане, по оценкам властей этой страны, погибли почти 3,4 тыс. человек, среди них 216 детей. Еще более 14 тыс. получили ранения.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.