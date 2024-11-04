На северо-востоке Испании из-за ливней транспорт прекратил работу

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Из-за проливных дождей, приведших к подтоплениям на северо-востоке Испании, отменен ряд рейсов в аэропортах, прервано железнодорожное сообщение, сообщает в понедельник ЭФЭ.

По данным агентства, в ряде районов автономного сообщества Каталония введен красный, самый высокий, уровень погодной опасности. В этих районах отменены занятия в школах, а также работа некоторых присутственных мест, в частности не работают юридические конторы, медики не выезжают на несрочные вызовы.

О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее ливневые дожди привели к наводнениям в автономном сообществе Валенсия, жертвами которых стали несколько сотен человек.