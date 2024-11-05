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Мадрид выделит более 10 млрд евро районам, пострадавшим от наводнений

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Испанское правительство во вторник одобрило закон о предоставлении срочной помощи территориям в автономном сообществе Валенсия, пострадавшим от недавнего наводнения, жертвами которого стали 215 человек.

По сообщению испанского телеканала RTVE, речь идет об экономических, финансовых и налоговых мерах поддержки пострадавших.

В качестве первостепенной помощи предусмотрено выделение 10,6 млрд евро 78 пострадавшим муниципалитетам, 75 из которых находятся в Валенсийском сообществе, два - в Кастилии-Ла-Манче и один - в Андалусии.

В связи с критической ситуацией, складывающейся в пострадавших районах, глава правительства Испании Педро Санчес принял решение отказаться от поездки в Будапешт на встречу лидеров стран ЕС, которая пройдет позже на этой неделе. Санчес проинформировал о решении председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Последствия наводнений в Испании

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Испания Валенсия
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