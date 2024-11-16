Президент Абхазии в субботу встретится с населением для обсуждения ситуации в стране

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжания опубликовала видео о его прибытии в родное село Тамыш в Очамчирском районе.

Сообщается, что в субботу утром Бжания намерен провести встречу с населением в тамышской школе.

"На встрече будет обсуждаться сложившаяся в стране ситуация", - говорится в сообщении.

Ранее были опубликовано обращение Бжания к сторонникам, в котором он сообщил, что не намерен уходить в отставку.

В свою очередь один из лидеров абхазской оппозиции Леван Микаа заявил, что местонахождение президента республики неизвестно.

"Мы не обладаем точной информации, где он находится и не можем с ним связаться", - сказал он.

"Если до завтрашнего утра нам не удастся установить с ним связь, то есть и другая законная форма его отставки. Отрешить его от должности может парламент. И мы будем работать над этим вариантом, но для принятия такого решения необходим кворум", - сказал он.

Согласно законам Абхазии "президент может быть отстранён от должности в случае нарушения данной им присяги, Конституции и законов Абхазии парламентом (не менее 2/3 голосов) на основании заключения Верховного Суда".