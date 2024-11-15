В оппозиции Абхазии заявили, что видят в России стратегического партнера страны

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лидер общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба заявил, обращаясь к своим сторонникам, что единственным требованием протестующих является требование отставки президента.

"Народный протест направлен исключительно против политики Бжания. Главное и единственное требование народа после всех провокаций власти - отставка президента", - подчеркнул он.

Он также отметил, что "Российская Федерация - наш стратегический партнер, а наши народы связывают вековые братские отношения".