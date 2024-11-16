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Бжания не подписывал документ об отзыве из парламента соглашения о российских инвестициях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии не подписывал документ об отзыве из парламента соглашения о российских инвестициях, сообщает пресс- служба главы республики.

"Президент Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики" - говорится в сообщении.

Ранее представители оппозиции до выдвижения требования об отставке Бжания сообщали, что во время переговоров была достигнута договоренность о том, что администрация президента отзовет документ из парламента.

Аслан Бжания Абхазия
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