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Участники протестов в Абхазии вернули министерству обороны военные автомобили

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Абхазии вернули министерству обороны республики военные автомобили, которые были выставлены вокруг комплекса правительственных зданий силовиками еще до начала волнений.

Один из лидеров оппозиции на встрече с и.о. министра обороны Бесланом Цвижбой и замминистра Нодаром Авидзбой заявил, что "военная техника должна использоваться для обеспечения безопасности республики и стоять там, где ей положено".

По его словам, военная техника не должна применяться для противодействия народному недовольству, это является нарушением закона.

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16 ноября один из сторонников оппозиции смог завести один из автомобилей "Урал" и протаранить им ограждение вокруг здания парламента.

Ранее представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента и правительства.

Президент республики Аслан Бжании, который после протестов покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, заявил, что готов уйти с поста президента и назначить досрочные выборы, если протестующие освободят правительственные здания. Лидеры оппозиции отвергли его предложение.

Протесты оппозиции в Абхазии

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Абхазия
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