Участники протестов в Абхазии вернули министерству обороны военные автомобили

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Абхазии вернули министерству обороны республики военные автомобили, которые были выставлены вокруг комплекса правительственных зданий силовиками еще до начала волнений.

Один из лидеров оппозиции на встрече с и.о. министра обороны Бесланом Цвижбой и замминистра Нодаром Авидзбой заявил, что "военная техника должна использоваться для обеспечения безопасности республики и стоять там, где ей положено".

По его словам, военная техника не должна применяться для противодействия народному недовольству, это является нарушением закона.

16 ноября один из сторонников оппозиции смог завести один из автомобилей "Урал" и протаранить им ограждение вокруг здания парламента.

Ранее представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента и правительства.

Президент республики Аслан Бжании, который после протестов покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, заявил, что готов уйти с поста президента и назначить досрочные выборы, если протестующие освободят правительственные здания. Лидеры оппозиции отвергли его предложение.