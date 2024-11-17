В Абхазии оппозиция начала разбирать ограду вокруг правительственных зданий

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Представители абхазской оппозиции приступили к демонтажу металлической ограды вокруг комплекса правительственных зданий в Сухуме, передает корреспондент "Интерфакса".

Металлический забор был возведен по распоряжению властей весной нынешнего года.

"Это забор свидетельствует о том, что власть решила отгородиться от своего народа. Это символ политики (президента - ИФ) Аслана Бжании. Таким образом он решил закрыться от собственного народа, который дал ему голоса на выборах 2020 года. Такие действия не противоречат нашим традициям", - заявил в воскресенье журналистам один из лидеров оппозиции, руководитель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.

По словам участников акции, они намерены передать демонтированный забор абхазским пограничникам, несущим службу на границе с Грузией.

Ранее представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента и правительства.

Президент Абхазии Аслан Бжания, который после протестов покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, заявил, что готов уйти с поста президента и назначить досрочные выборы, если протестующие освободят правительственные здания. Лидеры оппозиции отвергли его предложение.

В воскресенье Бжания заявил, что готов досрочно сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на внеочередные выборы.