Таштагольский рудник возобновил работу после обрушения кровли

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Таштагольская" (Кемеровская область, в составе "Евраз ЗСМК") возобновила работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе меткомбината.

Представитель компании уточнил, что на руднике в полном объеме возобновлены добыча и проходка.

Как сообщалось, ночью 16 ноября на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли. Обрушению предшествовало геодинамическое явление (толчок) "с энергетическим классом 5,4".

В шахте в момент обрушения работали 183 горняка, 182 вышли на поверхность. Один горняк погиб, его тело найдено и поднято на поверхность.