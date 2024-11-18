В Раменском и Павлово-Посадском горокругах сбиты БПЛА, летевшие на Москву

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Павлово-Посадском и Раменском городских округах Московской области отражена атака беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

Ранее московский мэр сообщил об уничтожении дрона в Раменском горокруге, на месте падения обломков, предварительно, пострадавших и разрушений нет.