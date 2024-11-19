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Министры абхазского правительства до избрания нового президента будут исполнять свои обязанности

Если правительственные здания не будут освобождены, Бжания отзовет заявление об отставке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министры правительства Абхазии после отставок президента и премьер-министра продолжат исполнять свои обязанности до избрания нового главы республики.

Соответствующее решение было принято по итогам переговоров оппозиции и властей республики.

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Согласно документу, подписанному сторонами, президент Абхазии Аслан Бжания подает заявление об отставке, а граждане, собравшиеся на территории и в комплексе правительственных зданий, расходятся 19 ноября.

"В случае невыполнения данного пункта Президент Республики Абхазия Бжания А.Г. отзывает заявление об отставке", - говорится в Соглашении, опубликованном пресс-службой главы республики в телеграм-канале.

Во вторник Народное Собрание - Парламент Абхазия рассмотрит заявление об отставке Бжания.

Исполняющим обязанности президента Абхазия становится вице-президент Бадра Гунба, который должен будет принять заявление об отставке премьер-министра Республики Александра Анкваб.

Одновременно на эту должность, согласно документу, должен быть назначен Валерий Бганба.

"Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия", - отмечается в документе.

Соглашение было подписано вице-президентом Абхазия Гунба, спикером Народного Собрания - Лашей Ашуба, председатель ГТК РА Отаром Хеция, председателем РОО "АНД" Адгуром Ардзинба, депутатом Народного Собрания - Каном Кварчия, председателем комитета по защите суверенитета РА Леваном Микаа.

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Аслан Бжания Абхазия
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