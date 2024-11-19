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Что произошло за день: вторник, 19 ноября

Утвержденные Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания, нанесенный ВСУ удар ATACMS по объекту в Брянской области, официальный курс доллара выше ста рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания. В документе говорится, что политика в этой сфере носит оборонительный характер. Россия может применить ядерное оружие, в частности, при массированном взлете средств военно-космического нападения и пересечении ими границы РФ, а также в ответ на критически угрожающую суверенитету агрессию против себя или Белоруссии с применением обычного вооружения.

- Обновленная ядерная доктрина РФ не содержит ничего, о чем Запад не был бы в курсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что Россия сделает все возможное для недопущения ядерной войны.

- Вооруженные силы Украины минувшей ночью нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS, сообщило министерство обороны РФ. Пять ракет сбиты, одна повреждена. Глава МИД РФ назвал произошедшее сигналом к эскалации.

- Официальный курс доллара ЦБ РФ превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года. Он составил 100,0348 руб.

- Глава ЦБ РФ не исключает постепенного снижения ключевой ставки в 2025 году по мере торможения инфляции и при условии отсутствия новых внешних шоков.

- Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента.

- Анна Федермессер покинет пост директора Московского центра паллиативной помощи со 2 декабря.

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