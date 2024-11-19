Эрдоган призвал НАТО изучить обновленную ядерную доктрину России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО необходимо ознакомиться с обновленной ядерной доктриной России.

"Официальные лица НАТО должны провести совещание на тему этого решения, принятого Россией, и рассмотреть его", - цитирует его микроблог Управления по связям при администрации турецкого президента.

Кроме того, на саммите G20 он выразил надежду на скорейшее преодоление украинского кризиса. "Я надеюсь, что мы как можно скорее достигнем надежного прекращения огня между Россией и Украиной и добьемся мира, которого ждет мировое сообщество", - отметил он.

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова стать участником переговоров между Россией и Украиной с целью урегулирования кризиса.

Президент Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в доктрине.

Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США передал, что Вашингтон не видит необходимости реагировать на обновление российской ядерной доктрины.