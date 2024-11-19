Лавров заявил, что РФ сделает все возможное для недопущения ядерной войны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Обновленная ядерная доктрина РФ не содержит ничего, о чем Запад не был бы в курсе, но Россия сделает все возможное для недопущения ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для недопущения ядерной войны", - заявил он журналистам на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия ядерный ответ на удар по Брянской области дальнобойным оружием.

Как подчеркнул Лавров, "мы убеждены, что ядерное оружие прежде всего призвано предотвратить любую ядерную войну". "Именно таким образом мы рассматриваем данную ситуацию", - подчеркнул глава российского МИД.

Он подчеркнул, что в обновленной ядерной доктрине РФ, которая была опубликована во вторник, не содержится ничего, о чем Запад бы не знал.

По его словам, "обновленная доктрина не содержит и ничего, что отличается от американских доктринальных документов по вопросам ядерного оружия".

Лавров напомнил, что в свое время именно президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган сделали совместное заявление о том, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна начинаться. "То же самое мы подтвердили в январе 2021 года в формате "ядерной пятерки", - отметил министр.