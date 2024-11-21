Кремль ждет и от других стран стремления не допустить ядерного конфликта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия стремится не допустить ядерного конфликта и рассчитывает, что и другие страны будут занимать аналогичную позицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане приложения максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление представителя американского Министерства обороны о том, что США допускают обмен ядерными ударами при условии, что Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.