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Трамп выдвинул руководителя финансовой фирмы Cantor Fitzgerald на пост главы Минторга

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предложит на пост министра торговли кандидатуру руководителя финансовой организации Cantor Fitzgerald, L.P. Говарда Лютника.

"Я крайне рад объявить, что Говард Лютник, председатель совета директоров и исполнительный директор Cantor Fitzgerald, L.P., присоединится к моей администрации в качестве министра торговли", - говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.

По его словам, Лютник займется торговлей и тарифами. Также он будет напрямую нести ответственность за деятельность Управления торгового представителя США.

Трамп напомнил об эффективной работе главы Cantor Fitzgerald, L.P. на посту сопредседателя переходной команды избранного президента и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также о карьере Лютника в деловых кругах длительностью более 30 лет.

Дональд Трамп Минторг США Cantor Fitzgerald Говард Лютник
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