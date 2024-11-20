Что случилось этой ночью: 20 ноября, среда

Атаки дронов на регионы, Spacex успешно испытала самую большую ракету в мире, Трамп выдвинул кандидатуры двух новых министров

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Воронежской области после атаки дронов загорелось предприятие. Персонал был эвакуирован, возгорание ликвидировано.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ над пятью регионами за вечер вторника. О пострадавших не сообщается.

- SpaceX провела успешный тестовый полет самой большой в мире ракеты. После одного витка вокруг Земли пилотируемый корабль Starship приводнился в Индийском океане.

- Трамп выдвинул руководителя финансовой фирмы Cantor Fitzgerald на пост главы Минторга. На пост министра образования он выдвинул Линду МакМахон.

- МКС уклонилась от космического мусора. Об этом сообщили в Роскосмосе.