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Блинкен заявил, что администрация Байдена продолжит наращивать военную помощь Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Киеву, заявил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы продолжим усилия по наращиванию военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность", - сказал он на пресс-конференции в Италии. По его словам, такие действия помогут Киеву "ответить на проводимую Россией эскалацию".

Кроме того, Блинкен выразил обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР в военной сфере, отметив, что такую позицию США разделяют, в частности, Япония и Южная Корея. Кроме того, он в очередной раз призвал Китай "использовать свое влияние", чтобы добиться изменения позиции РФ по украинскому кризису.

Госдеп Джо Байден Энтони Блинкен Украина США
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