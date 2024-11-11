Спикер Палаты представителей заявил о нежелании республиканцев обсуждать доппомощь Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в ближайшее время не настроена на дискуссии о новой помощи Украине, передает в понедельник HuffPost.

"Республиканец Джонсон сказал HuffPost, что у республиканского большинства нет интереса в том, чтобы заниматься дополнительной помощью для Украины", - информирует издание.

В феврале Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Однако республиканцы в Палате представителей выступили за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Позднее Джонсон представил пакет законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и нужд Индо-Тихоокеанского региона, который затем одобрили в Конгресс, и который подписал президент США Джо Байден.

Ранее этой осенью Байден сообщал, что намерен до конца своего срока использовать оставшиеся средства, выделенные Конгрессом на помощь Украине. Договоренностей о выделении новых средств в Конгрессе пока нет.

Между тем, по данным The Wall Street Journal, в администрации президента США Джо Байдена стремятся определить, как реализовать план, предусматривающий использование оставшихся средств на помощь Украине до возвращения к власти Дональда Трампа. "У Пентагона осталось свыше $7 млрд на передачу Киеву вооружений и боеприпасов, находящихся на складах в США. Кроме того, есть еще более $2 млрд на финансирование долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины", - отмечало издание.