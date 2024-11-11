Поиск

Спикер Палаты представителей заявил о нежелании республиканцев обсуждать доппомощь Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в ближайшее время не настроена на дискуссии о новой помощи Украине, передает в понедельник HuffPost.

"Республиканец Джонсон сказал HuffPost, что у республиканского большинства нет интереса в том, чтобы заниматься дополнительной помощью для Украины", - информирует издание.

В миреВ администрации Байдена думают, как успеть использовать фонд на помощь УкраинеЧитать подробнее

В феврале Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Однако республиканцы в Палате представителей выступили за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Позднее Джонсон представил пакет законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и нужд Индо-Тихоокеанского региона, который затем одобрили в Конгресс, и который подписал президент США Джо Байден.

Ранее этой осенью Байден сообщал, что намерен до конца своего срока использовать оставшиеся средства, выделенные Конгрессом на помощь Украине. Договоренностей о выделении новых средств в Конгрессе пока нет.

Между тем, по данным The Wall Street Journal, в администрации президента США Джо Байдена стремятся определить, как реализовать план, предусматривающий использование оставшихся средств на помощь Украине до возвращения к власти Дональда Трампа. "У Пентагона осталось свыше $7 млрд на передачу Киеву вооружений и боеприпасов, находящихся на складах в США. Кроме того, есть еще более $2 млрд на финансирование долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины", - отмечало издание.

Джо Байден США Республиканская партия Украина Майк Джонсон Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });