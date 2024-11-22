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Трамп выдвинул бывшего прокурора Флориды на пост главы Минюста и генпрокурора США

Трамп выдвинул бывшего прокурора Флориды на пост главы Минюста и генпрокурора США
Экс-прокурор штата Флорида Пэм Бонди
Фото: Johnny Louis/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность генпрокурора США, который также возглавляет Минюст.

"Я объявляю бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди нашим следующим генеральным прокурором США", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его телеграм-канале.

Он напомнил, что Бонди проработала прокурором почти 20 лет.

"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению - борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке," - добавил Трамп.

Прежним кандидатом на посты генерального прокурора-министра юстиции США был бывший конгрессмен-республиканец от штата Флорида Гетц, в четверг он сам снял свою кандидатуру.

Дональд Трамп Минюст Пэм Бонди
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